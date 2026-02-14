Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

PSG, sconfitta contro il Rennes! Dembelè tuona: «Dobbiamo giocare per il club invece di pensare a noi stessi!»

Published

3 ore ago

on

By

Dembelé

PSG, ko in Ligue 1 contro il Rennes! Dembelè non ci sta: «Dobbiamo giocare per il club invece di pensare a noi stessi!»

Il Paris Saint-Germain inciampa nell’anticipo della 22ª giornata di Ligue 1, uscendo sconfitto per 3-1 sul campo del Rennes al termine di una gara in cui i campioni di Francia ed Europa non sono mai riusciti a prendere davvero il controllo.

I padroni di casa aprono le marcature al 34’ con Mousa Tamari e trovano il raddoppio al 69’ grazie a Esteban Lepaul, sfruttando al meglio le difficoltà difensive dei parigini. Il PSG prova a riaprire il match al 72’ con il solito Ousmane Dembélé, ma la reazione dura poco: una decina di minuti più tardi Breel Embolo firma il 3-1 definitivo, chiudendo ogni speranza di rimonta e regalando al Rennes una vittoria di grande prestigio. Ousmane Dembelé ha parlato così nel post gara:

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

DEMBELE‘ – «Abbiamo iniziato male la partita. Dopo, penso che anche il Rennes abbia giocato un’ottima partita. Ma credo che dobbiamo mostrare più voglia. Dobbiamo giocare per il Paris Saint-Germain per vincere le partite, perché se giochiamo da soli in campo, non funzionerà, non vinceremo i titoli che vogliamo.

La scorsa stagione, abbiamo messo il club al primo posto, prima di pensare a noi stessi. Credo che dobbiamo riscoprirlo, soprattutto in partite come queste. Siamo nella seconda metà della stagione e il Paris Saint-Germain deve venire prima, non i singoli giocatori. Dobbiamo giocare per il club invece di pensare a noi stessi».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato13 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto20 ore ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×