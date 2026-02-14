PSG, sconfitta contro il Rennes! Dembelè tuona: «Dobbiamo giocare per il club invece di pensare a noi stessi!»

PSG, ko in Ligue 1 contro il Rennes! Dembelè non ci sta: «Dobbiamo giocare per il club invece di pensare a noi stessi!»

Il Paris Saint-Germain inciampa nell’anticipo della 22ª giornata di Ligue 1, uscendo sconfitto per 3-1 sul campo del Rennes al termine di una gara in cui i campioni di Francia ed Europa non sono mai riusciti a prendere davvero il controllo.

I padroni di casa aprono le marcature al 34’ con Mousa Tamari e trovano il raddoppio al 69’ grazie a Esteban Lepaul, sfruttando al meglio le difficoltà difensive dei parigini. Il PSG prova a riaprire il match al 72’ con il solito Ousmane Dembélé, ma la reazione dura poco: una decina di minuti più tardi Breel Embolo firma il 3-1 definitivo, chiudendo ogni speranza di rimonta e regalando al Rennes una vittoria di grande prestigio. Ousmane Dembelé ha parlato così nel post gara:

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

DEMBELE‘ – «Abbiamo iniziato male la partita. Dopo, penso che anche il Rennes abbia giocato un’ottima partita. Ma credo che dobbiamo mostrare più voglia. Dobbiamo giocare per il Paris Saint-Germain per vincere le partite, perché se giochiamo da soli in campo, non funzionerà, non vinceremo i titoli che vogliamo.

La scorsa stagione, abbiamo messo il club al primo posto, prima di pensare a noi stessi. Credo che dobbiamo riscoprirlo, soprattutto in partite come queste. Siamo nella seconda metà della stagione e il Paris Saint-Germain deve venire prima, non i singoli giocatori. Dobbiamo giocare per il club invece di pensare a noi stessi».