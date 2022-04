PSG, stella dei parigini all’addio? I costi sarebbero improponibili

La dirigenza del PSG si sente tradita da una delle sue principali stelle e valuterebbero l’addio, ma i costi rendono difficile l’addio

Aria di divorzio in casa del PSG: la dirigenza dei parigini non si sente soddisfatta del rendimento di Neymar e L’Equipe parla di tradimento del brasiliano, che non ha ripagato la fiducia ripostagli dal club soprattutto in Europa, dove il brasiliano ha fallito a portare la Champions League a Parigi.

Il giocatore rimane però invendibile per il PSG: il brasiliano ha infatti tre anni di contratto con il PSG a 36.8 milioni annui e solo il Newcastle dei sauditi potrebbe pensare di investire a quelle cifre.