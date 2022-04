Psg, l’ultima idea per l’attacco è lo scontento Lukaku: i dettagli

Dalla Francia sono sicuri, il Psg pronto a prendere Lukaku dal Chelsea in estate: è lui la prima scelta in attacco dei parigini

Molto più di una suggestione quella che arriva dalla Francia che vedrebbe il Psg su Lukaku per l’estate.

I parigini avrebbero messo il belga in cima alla lista dei desideri per l’attacco e starebbero valutando l’ipotesi di un prestito per portarlo in Francia. Resta viva la concorrenza dell’Inter, come riportato da Butfootballclub.fr.