PSV: l’infortunio di Van Bommel apre al colpo a parametro zero. Spunta l’idea Hakim Ziyech! I dettagli

PSV: l’infortunio di Van Bommel apre al colpo a zero. Spunta l’idea Ziyech, vecchio pallino di Peter Bosz. Le regole UEFA potrebbero…

Il PSV Eindhoven sta seriamente considerando l’idea di rafforzare la propria rosa con un’ala svincolata, a seguito del grave infortunio che ha colpito Ruben van Bommel. Lo riporta De Telegraaf, che indica immediatamente Hakim Ziyech come “una delle opzioni potenzialmente interessanti”. La notizia arriva in un momento cruciale per il club olandese, che potrebbe trovare nel talento marocchino la soluzione ideale per sopperire a una perdita significativa.

Ziyech non è un volto nuovo per l’attuale tecnico del PSV, Peter Bosz.

I due hanno già lavorato insieme con successo all’Ajax nella stagione 2016/2017, un periodo d’oro che vide gli “Amsterdammers” raggiungere la finale di Europa League. Questa conoscenza pregressa potrebbe facilitare un eventuale inserimento di Ziyech negli schemi di Bosz, rendendo l’opzione ancora più appetibile. Attualmente, il fantasista 32enne è senza club dopo la sua partenza dall’Al-Duhail in Qatar, il che lo rende un’opportunità di mercato a costo zero molto allettante.



Van Bommel fuori stagione, il PSV valuta il mercato

La necessità di un rinforzo è diventata impellente lunedì pomeriggio, quando è emerso che Ruben van Bommel sarà probabilmente fuori gioco per il resto della stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio, riportato nel big match di Eredivisie contro l’Ajax. Questa sfortunata circostanza ha spinto gli “Eindhovenaren” a valutare concretamente la possibilità di ingaggiare un attaccante svincolato, e il nome di Ziyech spicca tra le alternative.



Un eventuale nuovo acquisto potrebbe essere iscritto anche per la Champions League. L’UEFA ha recentemente allentato le regole, permettendo ai club di “registrare temporaneamente un giocatore non registrato in caso di infortunio o malattia a lungo termine all’interno della rosa”. Questa deroga sembra calzare a pennello con la situazione di Van Bommel, aprendo al PSV un’opzione strategica non indifferente per la massima competizione europea. Il club ha già avuto buone esperienze con affari a parametro zero in passato, come l’ingaggio di Ivan Perisic lo scorso anno dopo la finestra di mercato (anche se si parla di un caso simile a quello del PSV con Ivan Perisic, l’anno scorso). Tuttavia, l’arrivo di Lucas Perez si è rivelato meno fortunato, suggerendo che ogni scelta andrà ponderata attentamente.