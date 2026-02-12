Pulisic svela: «La cosa che preferisco? Vincere in casa, segnare, sentirli esultare urlando il tuo nome e supportare la squadra»

Pulisic non ha dubbi: «La cosa che preferisco? Vincere in casa, segnare, sentirli esultare e supportare la squadra»

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Access Hollywood, celebre programma televisivo statunitense. Queste le sue parole.

Visto che sono qua per le Olimpiadi Invernali c’è una frase in italiano che devo sapere?

«Sì, un paio d’anni fa non sapevo neanche una parola in italiano. Ci sto lavorando. Non è ancora perfetto ma provo ad immergermi nella cultura e imparare la lingua. All’inizio comunque non avevo proprio idea di cosa mi dicessero… (sorride, ndr). Ma funziona così, impari strada facendo»

Sei al Milan dal 2023, un club così iconico… Qual è la tua cosa preferita qua?

«Andare allo stadio e vedere i tifosi. Vincere in casa, segnare, sentirli esultare urlando il tuo nome e supportare la squadra… Non c’è niente di paragonabile. Quasi ottantamila persone che urlano, farne parte ogni settimana è speciale»

I tifosi ti amano:

«Amano davvero il Milan, lo apprezzo molto»

Qual è il tuo prossimo sogno, vincere il Mondiale?

«Perché no? Abbiamo il Mondiale negli USA, se ci avessi pensato da bambino… È un sogno anche solo essere lì, vivere il momento e fare il massimo»

Ti abbiamo visto esultare con un cuore quando c’è la tua famiglia allo stadio:

«È un modo per dimostrare il mio affetto. Se segno e li vedo ovviamente lo faccio, sono persone che amo»

Come stai?

«Sta andando bene, mi sento molto meglio. Sono vicino ad essere dove vorrei (fisicamente, ndr). Sono positivo»

Durante il Mondiale giocherai anche contro alcuni dei tuoi compagni qua al Milan:

«È sempre divertente quando giochi contro i tuoi compagni. Ma quando sei in campo non è così strano: è una battaglia e non ti importa poi così tanto di chi ti trovi davanti»

