Pulisic Milan, ci sarà contro il Torino? Dai rossoneri una notizia che lascia sperare sul recupero in extremis. Le ultimissime

Pulisic Milan, il rossonero sembra avvicinarsi al recupero. E’ partito per Torino e almeno in panchina dovrebbe essere presente dopo l’influenza

Il recupero di Christian Pulisic rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per il Milan e potrebbe cambiare in modo significativo gli equilibri della formazione che affronterà il Torino nella 14ª giornata di Serie A. L’esterno statunitense, uno dei leader tecnici del progetto rossonero, era stato fermato da un improvviso attacco febbrile che aveva messo in dubbio la sua presenza. Nelle ultime ore, però, il talento americano ha superato la fase acuta della malattia e sta raggiungendo i compagni in Piemonte, alimentando nuovo entusiasmo attorno al binomio Pulisic Milan.

La notizia è stata accolta positivamente dall’ambiente rossonero, soprattutto perché arriva in un momento delicato. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, subentrato con l’obiettivo di riportare stabilità e competitività, potrà contare su una risorsa fondamentale almeno per uno scampolo di gara. In una trasferta tradizionalmente complicata come quella contro il Torino di Marco Baroni, noto per la sua organizzazione difensiva e per la fisicità delle sue squadre, avere un elemento capace di accendere la manovra come Pulisic potrebbe rivelarsi decisivo.

Le condizioni del giocatore verranno comunque monitorate con attenzione dallo staff sanitario del club. Solo poco prima del fischio d’inizio verrà presa una decisione ufficiale sulla sua presenza in distinta. Il Direttore Sportivo Igli Tare, impegnato nel costruire un Milan competitivo per la lotta al vertice, sta seguendo la situazione da vicino. Avere Pulisic almeno in panchina significherebbe poter contare su un’arma preziosa a partita in corso, un calciatore capace di creare superiorità numerica, aprire spazi e aumentare la pericolosità offensiva.

Dal punto di vista tattico, l’eventuale disponibilità dell’americano può obbligare Allegri a rivedere il piano gara. Fino a prima del suo recupero, sembrava certa la scelta di puntare sul tandem offensivo formato da Rafael Leão e Christopher Nkunku. Tuttavia, anche un inserimento last minute di Pulisic — per quanto improbabile dal primo minuto a causa della recente febbre — potrebbe introdurre nuove soluzioni. Una staffetta, un cambio modulo o un ingresso mirato nel finale possono diventare opzioni concrete.

La presenza di Pulisic al fianco del Milan in questa trasferta manda inoltre un messaggio forte: i rossoneri intendono affrontare la sfida senza lasciare nulla al caso. Nonostante le difficoltà storiche sul campo del Torino, la determinazione della squadra e la volontà di rimanere aggrappati alla vetta della classifica passano anche dal recupero del numero 11. Ancora una volta, il connubio Pulisic Milan si conferma decisivo per le ambizioni stagionali del Diavolo.