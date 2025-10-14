Qualificazioni Mondiali: i big della Premier a un passo dal flop, da Isak a Sesko e non solo... I dettagli

Qualificazioni Mondiali: le stelle della Premier rischiano il clamoroso flop, da Isak a Sesko. Tutti i dettagli

Mentre le qualificazioni per i Mondiali del 2026 si avviano alle fasi conclusive, cresce la preoccupazione per diverse stelle della Premier League che potrebbero clamorosamente mancare all’appuntamento con il torneo negli Stati Uniti. Alcune nazionali sono in grave pericolo di non qualificarsi, mettendo a rischio la partecipazione di giocatori di spicco che potrebbero trovarsi a guardare la competizione da casa. The Mirror ha fatto il punto.

Svezia: un talento offensivo incredibile, una qualificazione disastrosa



La Svezia sta conducendo un girone assolutamente disastroso. Sotto la guida di Jon Dahl Tomasson, la squadra si trova all’ultimo posto del Gruppo B delle qualificazioni europee, con un solo punto in quattro partite e una recente sconfitta contro il Kosovo. Questa forma è inspiegabile, data la quantità di talento a disposizione, in particolare in attacco. Alexander Isak del Liverpool, considerato uno degli attaccanti più forti d’Europa, e Viktor Gyokeres, un’altra brillante opzione, sono a rischio. Anche Anthony Elanga e Dejan Kulusevski, giocatori chiave per i rispettivi club e per la nazionale, potrebbero non essere presenti ai Mondiali.



Camerun: superato dalla sorpresa Capo Verde I

In Africa, il Camerun è stato protagonista di una delle storie più significative delle qualificazioni, ma non per la propria gloria. È stato superato da Capo Verde per un posto automatico al Mondiale. Attualmente secondo nel suo girone con tutte le partite disputate, il Camerun rischia di non essere tra le squadre ripescate. Se la qualificazione dovesse sfumare, stelle come Bryan Mbeumo e Carlos Baleba potrebbero mancare all’appuntamento.



Italia: il pericolo di un tris di assenze Mondiali

L’Italia conosce bene il dramma di non qualificarsi al Mondiale, avendo già fallito le ultime due edizioni. La squadra di Gennaro Gattuso si trova al secondo posto del suo girone, dietro la Norvegia, a tre partite dalla fine. Se non riusciranno a superare i rivali, gli Azzurri rischiano i playoff, che non offrono garanzie di accesso al torneo. In caso di fallimento, numerosi talenti della Premier League, tra cui i portieri Gianluigi Donnarumma e Guglielmo Vicario, e giocatori di movimento come Federico Chiesa, Riccardo Calafiori, Destiny Udogie e Sandro Tonali, sarebbero tra gli assenti illustri.



Slovenia: la Situazione critica di Benjamin Sesko

Anche Benjamin Sesko, compagno di squadra di Mbeumo al Manchester United, potrebbe non partecipare al Mondiale. La Slovenia sta affrontando un girone deludente, con zero vittorie in quattro partite nel suo girone e un terzo posto in classifica. Con solo due partite rimanenti, la squadra ha un disperato bisogno che Sesko si faccia avanti per ribaltare la situazione e conquistare un posto.