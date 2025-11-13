Nazionali
Qualificazioni Mondiali, la Norvegia abbatte i sogni dell’Italia: vittoria schiacciante sull’Estonia e pass più vicino! Tutti i risultati delle gare delle 18
Nelle Qulificazioni Mondiali in campo alle 18, dopo un primo tempo bloccato la nazionale di Haaland e compagni supera 4-1 l’Estonia a avvicina ulteriormente al pass Mondiale la Norvegia.
La squadra di Solbakken, infatti, dopo aver chiuso sullo 0-0 i primi 45 minuti, ha subito sbloccato la ripresa con Sorloth al 50’ su assist di Berge, mettendo in discesa il match che ha visto poi andare a segno lo stesso attaccante dell’Atletico Madrid appena due minuti dopo su assist di Ryerson poi autore di un assist per Haaland, per il 3-0. A chiudere la pratica già al 62’ con la doppietta personale anche dell’attaccante del City. La rete della bandiera, al 64’, la fa Saarma per l’Estonia.
Con questo risultato, la Norvegia non ufficializza il passaggio al Mondiale, ma ci si avvicina particolaremente, con l’Italia chiamata a recuperare una differenza di 19 reti, tra la gara di questa sera contro la Moldova e quella contro la Norvegia di domenica, decisiva.
Solo in caso di vittoria nello scontro diretto con un numero di reti pari a pareggiare la differenza reti, l’Italia otterrebbe l’accesso diretto per il Mondiale. Un’impresa resa difficile dalla moltitudine di reti da realizzare, ma non impossibile dalla matematica.
Le altre partite
Delle altre gare delle Qualificazioni ai Mondiali europee in campo 0-2 esterno dell’Islanda contro l’Azerbagian con le reti di ingason e il fiorentino Albert Gudmundsson entrambe nel primo tempo, che mantengono in corsa l’Islanda almeno per un posto ai play-off in vista del match tra Francia e Ucraina, quest’ultima agganciata al secondo posto con 7 punti.
Nel girone F, infine, Varga confeziona il secondo posto ungherese con 8 punti, 4 in più dell’Irlanda che oggi ospiterà il Portogallo, regalando alla squadra di Marco Rossi, il successo per 1-0 sull’Armenia.
