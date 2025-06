Qualificazioni ai Mondiali: vincono Inghilterra, Olanda e Austria, bene anche la Bosnia. Pari tra Albania e Serbia. I risultati

Qualificazioni ai Mondiali: i risultati dei gironi G, H e K, scesi in campo nella serata di sabato 7 giugno

Nella serata di sabato sono scese in campo le nazionali dei gironi G, H e K, nelle qualificazioni ai mondiali, che hanno visto le vittorie di Inghilterra, Olanda e Austra rispettivamente contro Andorra, Finlandia e Romania.

Battuto di misura da un gol di Dzeko il San Marino contro la Bosnia, con Albania e Serbia che si dividono la posta pareggiando 0-0. Ma vediamo i risultati nel dettaglio.

Gruppo G

Nel gruppo G, pareggio per 0-0 tra Malta e Lituania, con le due squadre che attualmente occupano gli ultimi due posti del girone con 3 partite giocate e 2 punti la Lituania e 1 il Malta.

Sono 3 i punti dell’Olanda, invece, che all’esordio nel girone supera 2-0 la Finlandia in trasferta con le reti di Depay e Dumfries.

Con 6 punti, a comandare il Girone G c’è la Polonia, in vetta nonostante sole 2 partite giocate.

Gruppo H

Girone H che si apre nel primo pomeriggio con la vittoria già citata, di misura, della Bosnia contro San Marino, in casa.

La nazionale balcanica si porta così in vetta con 9 punti in 3 gare giocate, avanti a Romania e Cipro, con 3 punti in 3 partite, ma anche all’Austria, che all’esordio nella competizione supera proprio la Romania, per 2-1, grazie alle reti di Gregoritsch e Sabitzer. Per la Romania, inutile il gol di Tanase nel recupero.

Ultimo posto del girone con 0 punti in 3 gare disputate per San Marino.

Gruppo K

Nel terzo e ultimo girone sceso in campo nella giornata di sabato, 1-0 sporco, ma efficace, dell’Inghilterra di Tuchel che supera di misura l’Andorra in trasferta e vola a 9 punti in 3 partite nel girone

Quello di Kane è anche il solo gol realizzato dal girone in questa serata nel gruppo K, che ha visto anche l’Albania pareggiare contro la Serbia all’esordio del girone, portandosi al secondo posto con 4 punti.

3 punti per la Lettonia, 3a in classifica con 2 gare e a riposo in questo turno, 1 per la Serbia, ancora 0 per Andorra.