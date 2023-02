Quel mega effetto speciale di Pinilla che fa esplodere il Comunale: Atalanta Cagliari 2015

Quando Mauricio Pinilla con una rovesciata portò l’Atalanta alla salvezza nel finale contro il Cagliari in casa

1 febbraio 2015, Atalanta-Cagliari: scontro diretto per non retrocedere. Gli uomini di Colantuono non sono più quelli dell’anno scorso, e il mister romano ha bisogno di una vittoria non solo per dare fiducia all’ambiente, ma anche rassicurare la società vista la panchina traballante. Il clima allo stadio è povero di entusiasmo, e non per una questione di risultati: la decisione di far entrare all’Atleti Azzurri d’Italia soltanto i tesserati (lasciando fuori gli ultras orobici) è risultata fatale anche nel supporto di Denis e compagni.

La gara è all’insegna dell’equilibrio, dove entrambe le squadre ribattono colpo su colpo: Dessena risponde al goal di Biava, e Stendardo sfiora il goal poco dopo un palo dei sardi.

L’1-1 sembra destinato a diventare realtà, ma al 93′ cross dalla destra di Cigarini, rovesciata monumentale di Mauricio Pinilla e palla in rete. Il comunale esplode di gioia. L’Atalanta porta a casa l’intera posta in palio: con il senno di poi quel gesto calcistico tanto bello quanto impeccabile sarà decisivo nella permanenza in Serie A.