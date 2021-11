Rabiot: «Sto ritrovando il giusto ritmo dopo il Covid»

Adrien Rabiot ha parlato ai canali ufficiali della Juve dopo il successo contro la Lazio: le parole del francese

PAROLE – «Oggi l’atteggiamento di tutta la squadra è stato estremamente positivo e siamo molto contenti per il risultato ottenuto. Abbiamo vinto una partita complicata contro un avversario ostico e questa vittoria è davvero molto preziosa per noi. Io mi sento bene fisicamente, sto ritrovando il giusto ritmo dopo la positività al Covid-19. Sicuramente l’avere giocato due partite in Nazionale mi è servito per mettere minuti nelle gambe dopo lo stop forzato e questa sera penso di avere fatto ulteriori passi in avanti in questo senso».