Radu, parla Cristian: «Ha un grande talento. Ecco cosa è successo quando è stato convocato»

Riccardo Radu è uno dei portieri più promettenti in casa Juve (Primavera). Ecco le parole di Alion Cristian

Alion Cristian ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a JuventusNews24 su Riccardo Radu, portiere della primavera juventina.

Quando avete capito che Riccardo aveva un talento speciale? Le convocazioni in Nazionale sono sicuramente un motivo di grande orgoglio, come vivete queste esperienze?

«Abbiamo iniziato a capire che Riccardo aveva un talento speciale nel suo ruolo quando ci siamo accorti che, anche affrontando ragazzi più grandi di lui, non andava mai sotto pressione, anzi, li affrontava con ancora più determinazione. Il ruolo del portiere, a mio parere, è molto rognoso e richiede grande forza mentale per non lasciarsi condizionare dalle emozioni, che possono giocare brutti scherzi. Riccardo, però, riesce a tenere tutto sotto controllo in ogni situazione.

La convocazione nella nazionale della Romania è stata un grande motivo di orgoglio per noi e, ovviamente, anche per lui, considerando che i giocatori vengono selezionati tra tantissimi ragazzi in tutto il mondo. Inizialmente, abbiamo vissuto questa novità con un po’ di ansia, come è normale che sia, ma rappresentare il proprio Paese dà una carica incredibile. Ogni volta che è stato convocato, abbiamo sempre cercato di raggiungerlo per vedere le partite dal vivo e vivere appieno questa esperienza. D’altronde, le partite della nazionale non sono così frequenti come quelle di campionato, quindi è sempre un’occasione speciale».