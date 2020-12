Rafael Leao: «Il gol era preparato. Questa partita era molto importante»

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Queste le parole del portoghese

«Siamo il Milan, la partita era molto importante. Avevamo perso dei punti, questa partita era molto importante. Dobbiamo iniziare subito forte per segnare il prima possibile. Era preparato? Sì, cerchiamo sempre la giocata in avanti, sono felice per la squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro»