Rafinha cuore Inter: «Speravo di essere riscattato dopo la Champions»

Il calciatore brasiliano Rafinha non è stato riscattato dall’Inter al termine della stagione 2017/2018, sarà in ritiro col Barça dall’11 luglio

Rafinha è entrato nel cuore dei tifosi dell’Inter che in futuro sperano di riabbracciarlo. Il calciatore non è stato riscattato al termine della stagione passata culminata con la conquista della qualificazione in Champions League da parte dei nerazzurri. Sei mesi alla corte di Spalletti che, a giudicare dalle dichiarazioni del brasiliano nell’intervista al quotidiano Lancenet, hanno segnato anche il calciatore del Barcellona, ritrovatosi a Milano dopo un lungo infortunio.

Queste le dichiarazioni di Rafinha: «L’Inter è stata una esperienza spettacolare per me e in nerazzurro sono stato benissimo. Dopo il lungo infortunio che mi aveva colpito era molto importante ritornare a giocare con continuità e il maggior numero possibile di partite. Così l’ho fatto in un campionato che non conoscevo e in un Paese nuovo dove non sapevo nemmeno la lingua. Ho cercato di adattarmi velocemente al nuovo ambiente ben consapevole che avrebbe fatto tutta la differenza del mondo».

Prosegue e conclude l’ex Inter: «E devo ringraziare i miei compagni di squadra e i tifosi visto che mi hanno accolto benissimo e ho ritrovato fiducia nel mio modo di giocare a calcio. A Milano son stato benissimo, l’unica cosa è che credevo di restare grazie alla qualificazione in Champions League, invece non è successo. Purtroppo il calcio è una questione di affari e in questo momento sono un calciatore del Barcellona, sarò in ritiro dal prossimo 11 luglio e poi vedremo».