Ramos attacca Griezmann: «Ignorante a paragonarsi a CR7 e Messi»

Alla vigilia di Real-Roma, Ramos commenta anche l’addio di Ronaldo: «Ha tante qualità ma ci condizionava. Ora abbiamo più mezzi per far male»

Direttamente dalla conferenza stampa della vigilia di Real Madrid-Roma, Sergio Ramos lancia bordate ad Antoine Griezmann. Lo spagnolo non si risparmia e critica il francese di essere presuntuoso nel paragonarsi a CR7 e Leo Messi. Intervistato da AS, il giocatore dell’Atletico ha dichiarato: «Credo di essere ormai allo stesso tavolo di Messi e Cristiano Ronaldo e so che altri giocatori si uniranno». La frase non deve essere andata giù al madridista, che non si risparmia: «L’ignoranza sa essere molto sfacciata. Quando sento parlare questo ragazzo, penso a giocatori come Totti, Raul, Buffon, Casillas, Maldini, Xavi o Iniesta che hanno vinto tutto e non hanno conquistato il Pallone d’Oro. Ognuno è libero di dire quello che vuole ma dovrebbe farsi consigliare da Simeone, Godin e Koke che hanno valori che possono fargli bene. Detto questo, credo sia comunque un grande giocatore».

Qualche parole è stata anche rivolta all’ex compagno Cristiano Ronaldo: «Cristiano qui al Real ha infranto tutti i record ma non si può vivere nel passato. Stagione dopo stagione si comincia da zero. Ha lasciato un vuoto difficile da colmare ma penso che siamo riusciti a farlo. Abbiamo una rosa di giocatori straordinari che può giocare agli stessi livelli di prima». D’altronde, secondo il capitano blancos, il Real non si è indebolito, e gli obiettivi sono sempre gli stessi: «Cristiano ha tantissime qualità ma il suo stile di gioco un po’ ci condizionava. Ora facciamo più possesso e abbiamo altri mezzi per fare male agli avversari. Champions? Siamo sempre affamati di vittorie, siamo convinti di poter vincere ancora ma la strada è lunga e dobbiamo iniziare col piede giusto».