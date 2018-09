Il capitano della Spagna e del Real Madrid ha parlato del premio The Best Fifa: per il difensore è Modric a meritarlo

Sergio Ramos, dopo la gara vinta dalla Spagna sull’Inghilterra in Nations League, ha espresso parole al miele per il compagno di squadra del Real Madrid, Luka Modric. Intervenuto in zona mista al termine della gara giocata ieri a Wembley, il difensore ha dichiarato: «The Best Fifa? Si vedrà, Modric è un grande amico e ci sono pochi giocatori come lui che sono orgoglioso di avere in squadra. Se lo vincerà sarò felice come se lo avessero dato a me. Ma lui se lo merita, non faccio riferimenti a nessun altro anche se altri giocatori hanno più nome e più marketing».

Ramos è stato poi interpellato anche sul recente premio Uefa Player of the Year e assegnato a Modric, decisione fortemente criticata dall’agente di Crisitano Ronaldo, Jorge Mendes, e non solo: «Non replico a Mendes, tutti hanno una loro opinione. Le lodi e le critiche fanno sempre parte della nostra professione, ma per me Modric ha meritato quel riconoscimento». In attesa dell’assegnazione, prevista per dicembre, del The Best Fifa – conteso da Modric, Cristiano Ronaldo e Salah – Sergio Ramos si schiera già col suo compagno di squadra croato.