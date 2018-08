Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, attacca dopo l’assegnazione del premio Player of the Year a Luka Modric

Luka Modric è stato premiato oggi dalla Uefa come Player of the Year. Un riconoscimento che ha deluso molti: prima l’ad della Juventus, Giuseppe Marotta, amareggiato dalla non assegnazione del premio a Cristiano Ronaldo, poi l’agente dell’attaccante portoghese, Jorge Mendes, che ha dichiarato: «Il calcio si gioca dentro le quattro linee del campo – riporta il sito del quotidiano portoghese Record – e lì Cristiano Ronaldo ha vinto. In Europa ha segnato 15 reti, trascinando il Real e portandolo alla conquista di un’altra Champions. E’ una cosa semplicemente ridicola che non abbia vinto lui questo premio, e certo non basta avergli dato il premio di migliore nel suo ruolo».