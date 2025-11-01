Ramsey rescinde il suo contratto con i Pumas e lascia il club: l’ex Juve ha rescisso dopo la scomparsa del cane

L’ex Juve Ramsey dice addio ai Pumas: rescissione legata alla scomparsa del cane: le ultimissime notizie

Si è conclusa dopo appena tre mesi l’esperienza di Aaron Ramsey ai Pumas UNAM. Il centrocampista gallese classe 1990 ha rescisso il contratto con il club messicano, con cui i rapporti si erano incrinati definitivamente. Alla base della rottura c’è un episodio insolito: la scomparsa del suo cane Halo. Secondo quanto riportato da As Mexico, Ramsey aveva smesso di presentarsi agli allenamenti per dedicarsi alla ricerca dell’animale, costringendo la società a intervenire. Nel frattempo, il giocatore è già rientrato in Europa, dopo aver lanciato un appello sui social offrendo una ricompensa a chi fosse riuscito a ritrovare il suo amato cane.

Il bilancio in campo

Ramsey era arrivato ai Pumas lo scorso luglio, a parametro zero dopo la fine del contratto con il Cardiff City. In Messico ha collezionato sei presenze tra agosto e settembre, metà delle quali da subentrato, giocando da trequartista nel 4-2-3-1 di Efraìn Juarez. Il momento più significativo resta il gol al 92’ che ha regalato la vittoria contro l’Atlas. Nonostante ciò, i Pumas si trovano al 14° posto su 18 squadre, a due giornate dal termine e a due punti dalla zona playoff in un campionato senza retrocessioni.

Un talento frenato dagli infortuni

La parabola di Ramsey è segnata da un talento indiscutibile ma anche da una lunga serie di problemi fisici. Ogni volta che la sua carriera sembrava pronta a spiccare il volo, gli stop muscolari lo hanno frenato. Lo sanno bene anche a Torino: arrivato alla Juventus nell’estate 2019 dopo una lunga esperienza all’Arsenal, non è mai riuscito a imporsi, complice anche la pandemia che ha condizionato la sua avventura bianconera.

Dopo il prestito di sei mesi ai Rangers nel 2022, il gallese ha provato a rilanciarsi al Nizza, poi di nuovo al Cardiff e infine in Messico. Ora, svincolato, attende una nuova opportunità per rimettersi in gioco.

