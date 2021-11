Ranieri su Allegri: «Critiche inspiegabili»

In vista di Juventus-Chelsea ha parlato l’allenatore Ranieri, che ha detto la sua su Max Allegri e sulle voci che lo riguardano

Le parole di Ranieri su Max Allegri della Juventus. Intervistato da Repubblica ecco le sue parole:

JUVENTUS – «Non mi piace che lo stile di Allegri venga definito vecchio. Ma che vuol dire? La Juve gioca per vincere, a modo suo. Allegri la sta riportando alle antiche abitudini e per questo ci vuole del tempo. Il club ha cambiato tre tecnici con tre filosofie diverse in tre anni e certi sballottamenti non possono essere assorbiti in un attimo. Allegri sta riportando la squadra sulla linea di rendimento dell’anno scorso: magari non vincerà lo scudetto, ma un posto in Champions lo guadagnerà».

