Ranieri: «Domani non dobbiamo avere rimorsi; Dybala deve divertirsi, vorrei facesse lo stesso anche Pellegrini; e su Hummels...»

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista di Roma Athletic Bilbao, ottavo di finale d’andata di Europa League. Di seguito le sue parole.

INFORTUNATI – «Stanno tutti bene, arruolatili e disponibili».

RICORDO DI BRUNO PIZZUL – «Quando ho visto la notizia mi è venuto un groppo. Bruno era una persona stupenda oltre un ottimo giornalista. Mi dispiace tanto».

CASO HUMMELS – «Ma perchè andate sempre a cercare queste cose? Io capisco quando la Roma va male che mettete il coltello nella piaga, Ma non c’è nulla. Lui tranquillo si va a vedere Roma. Non c’è nessuna cosa. Andiamo d’amore e d’accordo. Con tutti».

DOVBYK – «Ci mancherebbe che lui viene da me a chiederei come servirmi la palla. Stiamo cercando. Per la prima volta ho visto la gioia nel gol. Ne sono felice».

PREPARAZIONE ALLA SFIDA – «Quando si gioca a zona si cerca di chiudere determinate zone di gioco. L’Atletico è la prima in classifica per dribbling. E’ una squadra che ha molta qualità e dobbiamo strae molto attenti».

COSA DIRA’ A DYBALA – «Di divertirsi. Lui si deve divertire. Tutti devono correre e lottare e lui si deve divertire. Campioni come lui non vanno ingabbiati, ma vanno supportati e gli vanno dati parecchi palloni. Hanno visioni meravigliose».

PELLEGRINI – «Lui si diverte e non lo dimostra. E’ un ragazzo molto introverso e vorrei che fosse più leggero. Ha qualità».

FORMAZIONE – «Tra stasera e domani farò le mie considerazioni poi deciderò. L’esperienza di tutti conta tantissimo».

LE ULTIME STEGIONI EUROPEE DELLA ROMA SONO UN INCENTIVO – «No, è acqua passata. Non macina più. Dobbiamo scrivere il futuro. Questo gli dirò».

ATHLETIC BILBAO – «Una squadra ben costruita con un senso del appartenenza meravigliosa. Saranno 3 milioni di persone che trovano giocatori idonei e non sono mia retrocessi. Sta sulle ali dell’entusiasmo. Difficile qua e difficile là».

COME CAMBIA LA PREPARAZIONE TRA COMO E ATHLETIC – «Da Como al Bilbao cambia molto perchè l’Athletic cambia con la presenza o meno di alcuni dei suoi giocatori. Con Suncet o senza sarà totalmente un’altra partita ma bisogna vedere se gioca. Magari è stato convocato per fare gruppo».

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Noi proviamo sempre ad attaccare. Quando gli altri sono più bravi chiudiamo porte e finestre. Se possibile attaccheremo noi, se no ci difenderemo. Quando faccio una formazione penso a come posso vincere. Se la squadra che affronto è più brava provo a difendere, ma io cerco sempre la vittoria. Io voglio tutto dai miei giocatori ma poi accetto il risultato. Non devo avere rimorsi o l’idea del ‘potevo fare così’. I miei giocatori devono dare il massimo, come ha detto bene Angelino».

POSIZIONE DI MANCINI – «Mi piace avere giocatori duttili che possono occupare più posizioni in campo per fare dei correttivi nel corso della partita. Sarà compito dell’allenatore utilizzarlo nel miglior modo in cui crede».