Ranieri: «Sampdoria lenta e ingenua. Ai ragazzi ho chiesto...»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match pareggiato contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Stasera è stata una partita particolarissima: abbiamo visto sprazzi di buon calcio, ma con un po’ di lentezza. Per questo ho chiesto alla squadra di dare più velocità. Però sono state belle la volontà e la forza di reagire ai due gol dello Spezia. Insomma, è stata una gara piacevole tra squadre che volevano vincere. Noi non avevamo nulla da chiedere se non quello di essere professionali, ma ce la siamo giocata fino in fondo».

PUNTI – «Abbiamo avuto la determinazione di rimettere in piedi la gara. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, malgrado qualche errore sui gol presi. Nel secondo tempo li abbiamo chiusi nella loro metà campo, ma poi hanno trovato dei contropiedi per colpire. Noi un po’ ingenui, ma questo risultato va accettato. Avevo chiesto di fare gli stessi punti dell’andata e per il momento li abbiamo».