Rapid Vienna sotto shock: Burgstaller aggredito da un passante, le condizioni

Rapid Vienna, paura per Guido Burgstaller: l’attaccante aggredito in pieno centro da uno sconosciuto, frattura cranica e lungo stop per lui

Paura in Austria per l’aggressione ai danni Guido Burgstaller: l’attaccante tedesco del Rapid è stato aggredito da uno sconosciuto nel centro della capitale austriaca.

I danni riportati, come riferito da Sky Sport DE, è di frattura alla base del cragno e la prognosi è di parecchi mesi, forse anche fino a fine stagione. La polizia austriaca sta indagando per cercare di rintracciare l’aggressore sconosciuto. Di seguito il comunicato della società.

«Una notizia molto triste deve essere comunicata prima dell’ultimo incontro casalingo della stagione per il Rapid. Guido Burgstaller è stato vittima di un’aggressione fisica durante il fine settimana, alla presenza di testimoni, e ha subito gravi lesioni alla testa. Il 35enne carinziano è stato attaccato da un uomo sconosciuto nel centro di Vienna e, a seguito di una caduta provocata da un colpo violento, ha riportato, tra le altre cose, una frattura della base del cranio. Burgstaller è stato immediatamente visitato e trattato in un ospedale viennese.

Purtroppo dovrà trascorrere ancora alcuni giorni in ospedale e, inoltre, è certo che non potrà esercitare la sua professione per diversi mesi. Il Rapid augura al suo valoroso giocatore una pronta e senza complicazioni guarigione e confida nelle autorità competenti affinché l’autore dell’aggressione, al momento sconosciuto, venga prontamente identificato e punito. Chiediamo di rispettare la privacy di Guido Burgstaller e della sua famiglia. Qualora ci siano novità nei prossimi giorni, queste verranno comunicate dallo SK Rapid in accordo con il suo reparto medico e con Guido Burgstaller. Il Rapid supporterà ovviamente Guido Burgstaller in ogni fase del suo percorso di recupero, sperando in una guarigione completa e rapida».