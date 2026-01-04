Raspadori Roma, i giallorossi spingono e vogliono chiudere entro l’Epifania. Attenzione a quelle due squadre di Serie A

Raspadori Roma, i giallorossi insistono per avere l’attaccante a disposizione di Gasperini. Ma Lazio e Napoli restano alla finestra. Le ultime

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato invernale, concentrandosi su profili che possano integrarsi al meglio nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Tra i nomi in cima alla lista della dirigenza giallorossa spicca quello di Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative con l’Atletico Madrid. L’operazione Raspadori sta entrando in una fase calda e potrebbe regalare ai tifosi un rinforzo di qualità già nei prossimi giorni.

L’attaccante azzurro, poco utilizzato in Spagna e spesso ai margini delle rotazioni di Simeone, vede nella Capitale la possibilità di rilanciarsi e ritrovare continuità. La Roma, dal canto suo, considera Raspadori un profilo ideale per duttilità tattica, capacità di muoversi tra le linee e predisposizione al gioco offensivo richiesto dal nuovo allenatore. Nonostante l’impegno dell’Atletico Madrid contro la Real Sociedad, il suo impiego appare improbabile proprio a causa di una trattativa ormai avanzata.

L’operazione Raspadori non è però priva di ostacoli. A preoccupare l’ambiente giallorosso è stato il timido inserimento della Lazio e soprattutto l’interesse del Napoli di Antonio Conte, che valuta un possibile ritorno dell’attaccante. Gli azzurri, tuttavia, sono vincolati alla cessione di alcuni giocatori per poter affondare il colpo, rendendo la Roma attualmente in vantaggio nella corsa al calciatore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Massara avrebbe già trovato un’intesa di massima con i “Colchoneros” sulla base di un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Il riscatto diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di un determinato numero di presenze, segnale della fiducia riposta nel giocatore. Restano da limare gli ultimi dettagli economici, in particolare legati ai bonus ancora da definire con l’Atletico Madrid.

Anche sul fronte ingaggio sono in corso trattative: Raspadori avrebbe chiesto un adeguamento a circa 3,8 milioni di euro annui, leggermente superiore ai 3,5 percepiti in Spagna. Una volta risolti questi aspetti, l’affare Raspadori potrà considerarsi chiuso. L’attaccante potrà così mettersi a disposizione di Gasperini, andando a rinforzare il reparto offensivo giallorosso e offrendo nuove soluzioni tattiche per la seconda parte della stagione.