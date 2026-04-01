Ravezzani spiazza tutti: «Io come ct proverei invece a chiedere ad Inzaghi! Mi sembra una persona capace»

Ravezzani svela: «Io come ct proverei invece a chiedere ad Inzaghi! Mi sembra una persona capace». Le dichiarazioni

Dopo l’ennesima mancata qualificazione al Mondiale, nella Federazione si prepara una rivoluzione ormai inevitabile. Il clima attorno alla Nazionale è tesissimo dopo il disastro sportivo maturato in Bosnia, una débâcle che ha esasperato i tifosi e alimentato la richiesta di un taglio netto con il passato. La sensazione è che l’intero movimento sia entrato in una fase di declino evidente, tanto da spingere i vertici federali a valutare un azzeramento totale dei quadri dirigenziali per tentare una rinascita strutturale del calcio italiano.

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In questo scenario di forte instabilità, anche la panchina azzurra rischia di essere travolta dal terremoto istituzionale. Il futuro di Gennaro Gattuso appare segnato, mentre la Federazione valuta profili alternativi per guidare il nuovo corso tecnico. Tra i nomi più accreditati spicca quello di Simone Inzaghi, considerato da molti addetti ai lavori il candidato ideale per restituire entusiasmo, identità e una mentalità vincente a un gruppo reduce da un periodo particolarmente buio.

Interrogato sul possibile successore del commissario tecnico e sulle scelte da compiere nell’immediato futuro, Fabio Ravezzani non si è limitato a indicare una preferenza, ma ha colto l’occasione per attaccare duramente anche il presidente federale Gabriele Gravina, ritenuto corresponsabile del fallimento e del clima di incertezza che avvolge l’intero sistema.

PAROLE – «A questa domanda non so rispondere, so solo che in questo momento qualsiasi nome sarebbe meglio di Gravina. Di certo questa eliminazione è stata di gran lunga peggiore di quelle precedenti. Come CT proverei invece a chiedere ad Inzaghi, che mi sembra una persona capace».