RB Lipsia: la squadra di Nagelsmann è tra le più intense della Bundesliga

Il Lipsia di Nagelsmann si distingue per una grande intensità. E’ tra le squadre tedesche che provano più contrasti

Una delle ultime partite giocate in Europa prima dello stop è stata RB Lipsia-Tottenha, match conclusosi con il trionfo di Nagelsmann. I tedeschi sono una delle più grandi sorprese di questa stagione di calcio europeo: spiccano in particolare per l’estrema flessibilità, cambiando tante volte modulo di partita in partita (o nell’arco della stessa).

Il Lipsia non sempre esaspera il pressing offensivo, sa anzi interpretare più spartiti. Sono comunque una delle squadre più intense della Bundesliga, che cercano con più costanza il tackle. Dopo il Paderborn, il Lipsia è la formazione che tenta più contrasti (Laimer è il giocatore con più contrasti vinti del campionato).