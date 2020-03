Laimer è uno dei giocatori tatticamente più importanti nel Lipsia di Nagelsmann. Dà tanto equilibrio alla squadra

Il Lipsia di Nagelsmann è una squadra estremamente fluida, che sa cambiare tantissimi modulo all’interno della singola gara. Si caratterizza comunque per un pressing molto intenso, che i tedeschi applicano anche in zone diverse del campo.

Soprattutto dopo l’assenza di Demme, Laimer è il giocatore forse più importanti per il RB Lipsia in fase di contenimento. Il mediano austriaco è molto aggressivo senza palla. Non a caso, è il giocatore della Bundesliga che tenta più contrasti: ben 76 tackle per lui, record nel campionato tedesco.