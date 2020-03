RB Lipsia Tottenham: il piano gara di Mourinho non funziona

Il Tottenham di Mourinho è uscito malissimo dal match di Lipsia. Evidenti difficoltà nell’effettuare il pressing

Il Tottenham di Mourinho ha chiusa la propria avventura in Champions con un match disastroso in casa del Lipsia. Rispetto al match di andata, gli Spurs hanno tentato di pressare più in avanti, trovando però diverse difficoltà, soprattutto nelle transizioni difensive.

Inoltre, l’azione che ha portato al secondo gol dei tedeschi è nata da un tentativo di pressing fallito. Si vede nella slide sopra. Gli Spurs aggrediscono i 3 difensori del Lipsia e i suoi due mediani, ma nessuno accorcia su Mukiele. Il Lipsia supera così la pressione avversaria, vanificando le misure di Mourinho.