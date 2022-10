Real Madrid, Ancelotti: «Lipsia forte ma vogliamo il primo posto»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Lipsia

LE PAROLE – «Il Lipsia ha buoni giocatori, a cominciare ovviamente da Szoboszlai. Ogni partita è importante per noi, vogliamo chiudere al meglio la prima parte della stagione, che non decide ancora nulla, ma ti mette comunque in una buona posizione in vista del proseguimento. Asensio? Lui e il club sanno cosa voglio, durante la lunga pausa vedremo. Adesso però pensiamo solo a passare come prima del nostro gruppo di Champions. E’ il traguardo che dobbiamo centrare domani».