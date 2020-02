Real Madrid Barcellona: le chiavi tattiche del Clasico

Zidane e Setien si giocano molto in Real Madrid-Barcellona. Sarà il Clasico più importante degli ultimi anni

Come dimostrato anche al San Polo, il Barcellona di Setien ha ancora enormi problemi offensivi quando attacca una difesa schierata. Il giro palla è lento e si fatica a rendersi pericolosi.

Questo Real Madrid si sta invece distinguendo per una fase difensiva molto solida, anche al contributo di Federico Valverde. All’andata, anche il pressing dei Blancos aveva messo in grossa difficoltà i blaugrana. Insomma, non sarà facile per il Barcellona impostare e palleggiare in modo pulito.