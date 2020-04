Real Madrid, Camavinga: perché i blancos pensano a lui

Camavinga è uno degli obiettivi del Real Madrid. Come gioca il diciassettenne del Rennes, grande rivelazione della Ligue 1 2019-2020

Appena diciassettenne, Camavinga è il talento più limpido emerso nella Ligue 1 2019-2020. Tant’è che il Real Madrid gli ha messo gli occhi addosso, per poter sostituire Casemiro nel lungo periodo. Il centrocampista del Rennes, che da piccolo praticava judo (lo si nota quando lo vediamo giocatore per l’abilità nel mettere la gamba al momento giusto), ha un fisico molto più brevilineo del brasiliano.

Per quanto sia meno robusto, ha comunque un gran tempismo negli interventi: è addirittura il giocatore con più tackle vinti in Europa, ben 107. Abbina questa sua qualità nei tackle a un grande senso della posizione e a un’ottima pulizia tecnica (anche se a volte tende un po’ troppo nella giocata conservativa). Ha ampi margini di miglioramento, ma si è già affermato come uno dei centrocampisti più in vista d’Europa.