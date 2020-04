Real Madrid, Casemiro: perché il brasiliano resta fondamentale

Passano le stagioni, ma Casemiro resta fondamentale per il Real Madrid. Ha numeri incredibili in fase di non possesso

Nonostante l’esplosione di Valverde, Casemiro resta un giocatore insostituibile per il Real Madrid di Zidane. Tant’è che l’allenatore cerca di farli coesistere, a costo di lasciare fuori uno tra Modric e Kroos (soprattutto il croato). Davanti alla difesa, il brasiliano è una diga che protegge alla grande la retroguardia.

I numeri mostrano il peso dell’ex Porto. Si tratta del giocatore della Liga che effettua più intercetti (53) e che vince più tackle (83). Insomma, il suo contributo in fase di non possesso è determinante per gli equilibri dei merengues.