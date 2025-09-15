Real Madrid, rientrano Bellingham e Camavinga: due rinforzi di lusso per la Champions! I convocati

Real Madrid, rientrano Bellingham e Camavinga: due rinforzi di lusso per la Champions! Ecco la lista dei convocati

Il Real Madrid si prepara al debutto stagionale in Champions League contro il Marsiglia con due notizie che faranno sorridere i tifosi: Jude Bellingham ed Eduardo Camavinga tornano finalmente tra i convocati. La squadra allenata da Xabi Alonso, ex centrocampista e oggi tecnico dei Blancos, potrà contare su due pedine fondamentali che mancavano dall’inizio della stagione.

Due recuperi pesanti per il centrocampo

Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002, era fermo dall’8 agosto a causa di una distorsione alla caviglia destra. La sua assenza si è fatta sentire soprattutto in termini di dinamismo e capacità di recupero palla.

Jude Bellingham, talento inglese del 2003 e già leader tecnico della squadra, si era sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla sinistra il 16 luglio, appena una settimana dopo la conclusione del Mondiale per Club. Il suo rientro avviene con un mese di anticipo rispetto alle previsioni iniziali, che stimavano tre mesi di stop.

Xabi Alonso con il centrocampo al completo

Con il ritorno di Bellingham e Camavinga, Xabi Alonso avrà per la prima volta in stagione l’intero reparto di centrocampo a disposizione: Federico Valverde (centrocampista uruguaiano di grande corsa e versatilità), Aurélien Tchouaméni (mediano francese specialista nell’interdizione), Arda Güler (giovane talento turco) e Dani Ceballos (regista spagnolo dal piede raffinato) completano il pacchetto.

Nelle prime quattro giornate di Liga, il tecnico basco aveva dovuto fare i conti con un reparto ridotto all’osso, schierando sempre gli stessi quattro interpreti. Ora, invece, potrà variare soluzioni tattiche e gestire meglio le energie in vista di un calendario fitto di impegni.

Le assenze contro il Marsiglia

Per la sfida di domani al Santiago Bernabéu, restano indisponibili soltanto Ferland Mendy (terzino sinistro francese), Endrick (giovane attaccante brasiliano in arrivo dal Palmeiras) e Antonio Rüdiger (difensore centrale tedesco).

Il rientro di due giocatori chiave come Bellingham e Camavinga rappresenta non solo un boost tecnico, ma anche un segnale di forza per il Real Madrid, deciso a partire con il piede giusto nella massima competizione europea.

CONVOCATI

Portieri: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez.

Difensori: Carvajal, Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran Garcia, Huijsen.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Ceballos.

Attaccanti: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim e Mastantuono.