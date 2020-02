Tonfo del Real Madrid contro la Sociedad: Blancos eliminato dalla Coppa del Re, pubblico del Bernabeu inferocito

Il Real Madrid crolla clamorosamente fra le mura del Santiago Bernabeu. La formazione di Zinedine Zidane è stata eliminata dalla Coppa del Re per mano della Real Sociedad.

4-3 il risultato finale in favore degli ospiti, con la firma di Odegaard, Isak (doppietta) e Merino. A segno per i Blancos Marcelo, Rodrygo Goes e Nacho.