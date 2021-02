Real Madrid, Florentino Perez negativo al Covid. Ma non sarà a Bergamo

Il Real Madrid ha annunciato che Florentino Perez è risultato negativo al Coronavirus: il presidente non assisterà al match di Champions League con l’Atalanta

«Il Real Madrid annuncia che Florentino Perez è risultato negativo al Covid-19 nei due test PCR a cui è stato sottoposto nelle ultime 48 ore. Il presidente non si recherà a Bergamo per la partita di Champions League contro l’Atalanta, ma domani andrà al centro sportivo del Real per salutare i membri della prima squadra prima della trasferta verso l’Italia».