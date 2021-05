Perez, pioggia di critiche. Ora è dura anche per il Real

Cresce il sentimento negativo nei confronti del presidente del Real Madrid Florentino Perez. Le ultime dalla Spagna

L’insistenza può costar caro. Anche se ti chiami Florentino Perez, anche se sei il presidente del Real Madrid. Lui non vuole comunque mollare la presa e sembra, ancora più che Agnelli, convinto del progetto Superlega e non lo vuole abbandonare costi quel che costi.

Quest’ultima espressione non piace però ai tifosi del Real Madrid che vorrebbero vedere la propria squadra andare avanti a trionfare sia in Liga che in Europa. Le minacce degli ultimi giorni della UEFA spaventano e i tifosi fanno sentire la propria voce, al momento tramite i social e internet. Come riporta Tuttosport nelle ultime settimane è raddoppiato il sentimento negativo sui social nei confronti di Florentino. Tra le emozioni suscitate la rabbia è quella predominante (60%) ed è aumentata soprattutto dopo l’uscita di scena dal progetto di alcuni club. Ma lui non sembra per il momento intenzionato a mollare la presa.