Real Madrid, Hazard: «Non volevo offendere i tifosi. Sono dispiaciuto»

Eden Hazard, attaccante del Real Madrid, si è scusato con i tifosi per aver riso al termine del match contro il Chelsea, che ha sancito l’eliminazione dei blancos dalla Champions League.

«Sono dispiaciuto. Oggi ho letto molte cose su di me, non era mia intenzione offendere i tifosi del Real Madrid. È sempre stato un mio sogno giocare per il Real Madrid e sono venuto qui per vincere. La stagione non è finita e tutto insieme dobbiamo combattere per la Liga! Forza Madrid!».