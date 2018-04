Real Madrid-Juventus, la papera di Navas sulla terza rete bianconera – VIDEO

Real Madrid-Juventus: la terza rete bianconera nasce da un evidente errore di Keylor Navas, poi punito da Blaise Matuidi

Real Madrid-Juventus: incredibile ma vero, dopo un’ora di gioco i bianconeri hanno pareggiato il conto dell’andata con i blancos, portandosi sul 3-0 al ‘Bernabeu’ grazie a Blaise Matuidi. Dopo le due reti di Mario Mandzukic, segnate entrambe di testa nel primo tempo, al 61° minuto di gioco è arrivato il gol del centocampista, che ha approfittato di un errore in presa di Keylor Navas.

Da un cross di Douglas Costa dalla fascia destra, il portiere costaricano del Real si è apprestato al pallone mancandone però la presa: Matuidi, bravo nell’inserirsi in area, ha approfittato ribadendo il pallone in rete con un tocco di sinistro per il triplo vantaggio della Juventus.