Real Madrid-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Real Madrid-Juventus, ritorno quarti Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus sogna l’impresa riuscita ieri sera alla Roma di Eusebio Di Francesco: ribaltare il triplo svantaggio dell’andata e arrivare in semifinale di Champions. L’impresa dei bianconeri però è ancor più complicata: la Juve gioca in trasferta, allo stadio Bernabeu, e con un successo per 0-3 contro il Real Madrid non strapperebbe il pass per le semifinali ma andrebbe ai supplementari. I bianconeri infatti hanno bisogno di una vittoria con 4 gol di scarto per ottenere la qualificazione. Allegri rinuncia a Barzagli e Bernardeschi (infortunati), Dybala e Bentancur (squalificati) e Howedes (non inserito in lista Champions). Zidane dovrà fare a meno dello squalificato Sergio Ramos e dell’infortunato Nacho.

Real Madrid-Juventus: diretta live e sintesi

Real Madrid-Juventus: formazioni ufficiali

ARBITRO: Michael Oliver (ING)

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Isco; Bale, Cristiano Ronaldo

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Higuain, Mandzukic

Real Madrid-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Dubbio in difesa per il Real di Zidane: chi al posto dello squalificato Ramos? Nacho è infortunato, Vallejo ha recuperato e dovrebbe partire dall’inizio, in alternativa Casemiro in difesa. Allegri dovrebbe optare per il 4-3-3 con Khedira, Pjanic, Matuidi in mezzo al campo e con Douglas Costa, Higuain, Mandzukic in avanti.

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. In panchina: Casilla, Hernandez, Kovavic, Llorente, Asensio, Vazquez, Bale. Allenatore: Zinedine Zidane

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. In panchina: Szczesny, Lichtsteiner, Rugani, Asamoah, Marchisio, Sturaro, Cuadrado. Allenatore: Massimiliano Allegri

Queste le parole di Zidane prima del match: «Il risultato dell’andata per noi non cambia niente. Dovremo giocare al meglio delle nostre possibilità, perché il 50% del turno è ancora da giocare. Dobbiamo quindi fare una buona partita. Stiamo vivendo un buon periodo, giochiamo bene, siamo costanti e andiamo spesso in gol. Dobbiamo continuare così. Per me è impossibile pensare di giocare senza Cristiano Ronaldo. Il calcio italiano non è debole ma penso che il calcio spagnolo abbia qualità straordinarie».

Così Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia: «Dobbiamo scendere in campo con il dovere di cancellare il 3-0. Il risultato dell’andata, per l’andamento della partita, è stato bugiardo. Dobbiamo accettarlo ma dobbiamo fare una grande partita domani sera e dobbiamo tornare a casa con un risultato positivo. Durante una gara può succedere di tutto. Il Real ha segnato dopo 2 minuti, magari noi lo faremo dopo 3. L’importante è fare una partita seria, giocando bene al livello difensivo e offensivo».

Real Madrid-Juventus: i precedenti

La sfida del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Juventus sarà la ventunesima tra le due squadre, le quali si sono affrontate sempre in Champions League. Il bilancio è a favore dei Blancos, che hanno trionfato in 10 occasioni (compresa quella di martedì scorso), perso in 8, mentre due confronti si sono conclusi in parità. I bianconeri saranno ospiti per la nona volta nella loro storia del Bernabeu e nel tempio del calcio madrileno sono in netto svantaggio nello score dei precedenti, avendo perso in cinque occasioni, vinto soltanto due volte a pareggiato nell’ultima sfida: quest’ultima “X”, tuttavia, valse come una vittoria per la squadra di Allegri, che grazie a quel risultato riuscì ad eliminare il Real in casa sua in semifinale e conquistare la finale di Berlino nel 2015.

Real Madrid-Juventus: l’arbitro del match

La sfida tra Real Madrid e Juventus verrà arbitrata dal fischietto inglese Micheal Oliver. Gli assistenti saranno Burt e Bennet, mentre gli addizionali Atkinson e Marriner. Betts il quarto ufficiale. Oliver ha arbitrato una sola volta nella sua carriera i bianconeri ed è avvenuto in questa edizione della Champions: il precedente sorride alla Juventus, in quanto in quell’occasione (risalente allo scorso 18 ottobre) riuscì a battere tra le mura amiche lo Sporting Lisbona per 2-1.

Real Madrid-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Real Madrid-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD) e in chiaro su Canale 5. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.