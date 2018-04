Mandzukic protagonista al ‘Bernabeu’: due reti di testa al Real e primato speciale

Mario Mandzukic protagonista assoluto del primo tempo di Real Madrid-Juventus: le due reti di testa del croato gli valgono un primato speciale

Due colpi di testa, al secondo e al treantasettesimo minuto, e la Juventus fa paura al Real Madrid nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Su entrambi, la firma di Mario Mandzukic, che torna a colpire i ‘blancos’ dopo la sfortunata finale di Cardiff dello scorso anno.

Le due reti segnate questa sera al Real Madrid valgono all’attaccante bianconero un primato speciale: è il primo giocatore ad andare due volte in gol di testa in Champions in casa dei ‘blancos’.