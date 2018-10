Dopo la Manita subita contro il Barcellona, il Real Madrid darà quasi sicuramente l’addio a Lopetegui: al suo posto pronti Conte e Solari

Manca solo l’ufficialità, ma Lopetegui non sarà più l’allenatore del Real Madrid. Dopo la Manita subita contro il Barcellona nel Clasico, l’allenatore delle merengues, che era già in bilico prima della partita di oggi, sembra esser arrivato al capolinea della sua avventura al Real Madrid.

In quest’ottica è previsto proprio per domani mattina un contatto tra la dirigenza del Real e l’entourage di Antonio Conte per cercare di trovare un accordo per le prossime tre stagioni. Se però non si dovesse raggiungere l’intesa, sarà Santiago Solari ad esser la prima scelta. Non tutte le parti son però d’accordo, infatti, secondo alcune indiscrezioni, lo spogliatoio opterebbe per Solari più che per Conte. Staremo a vedere la decisione del club nelle prossime ore.