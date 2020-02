Real Madrid Manchester City: la posizione di De Bruyne fa la differenza

De Bruyne ha fatto la differenza in Real Madrid-Manchester City. Ha agito da falso 9 nel 4222 di Guardiola

Kevin De Bruyne ha trascinato il Manchester City alla vittoria contro il Real Madrid. Oltre all’assist e al gol su rigore, il belga ha confezionato la bellezza di 4 passaggi chiave e 3 dribbling. Record del match.

Guardiola ha optato per un insolito 4222 col doppio falso 9: De Bruyne e Bernardo Silva svuotavano il centro dell’attacco, con lo scopo di creare spazi per Mahrez e Gabriel Jesus (che partiva defilato). Guardiola voleva sfruttare lo spazio ai lati di Casemiro, come per esempio nella slide sopra: Walker trova infatti bene De Bruyne tra le linee.