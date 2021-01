Nacho, difensore del Real Madrid, ha pubblicato un messaggio sui social dopo essere risultato positivo al Coronavirus: le sue parole

«Purtroppo siamo risultati positivi al Covid, ma lo combattiamo con forza e siamo in buone condizioni. Grazie a tutti per l’incoraggiamento, non abbassate la guardia».