Real Madrid, Perez negozia un’alternativa a Cvc con JP Morgan: i dettagli

L’accordo de La Liga con i fondi privati Cvc ha fatto infuriare Barça e Real Madrid: il piano di Perez

L’autorevole quotidiano spagnolo El Confidencial afferma che Florentino Perez è al lavoro per trovare un accordo diverso per rispetto a quello siglato dalla Liga spagnola con il fondo di private equity Cvc Capital Partners. Il presidente del Real Madrid sta tenendo colloqui con JP Morgan per un’alternativa più redditizia dal suo punto di vista e che non richieda l’ipoteca dei diritti tv per 40 anni.

Calcioefinanza.it spiega che fonti vicine al Real Madrid assicurano che Florentino abbia contattato la banca d’affari statunitense per mettere in piedi un’operazione finanziaria a condizioni migliori rispetto a quelle offerte da Cvc, che presterà ai club della Liga 2,1 miliardi di euro.