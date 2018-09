Manolas non ha dubbi: «Real Madrid più squadra senza CR7»

Lunga intervista di Kostas Manolas ai microfoni di Marca: ecco le parole del difensore della Roma sul Real Madrid ma non solo

E’ tutto pronto per la sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Roma, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Intervenuto ai microfoni di Marca, il centrale giallorosso Kostas Manolas ha parlato così del confronto con i blancos: «Non possiamo permetterci di ripetere le prestazioni delle ultime gare, giochiamo contro i campioni in carica ed è già difficile così. Dobbiamo andare al Bernabeu pensando positivo». Continua il greco: «Abbiamo perso alcuni calciatori importanti ma non dobbiamo soffermarci su questo: dobbiamo scendere in campo e dare il nostro meglio».

A proposito dei problemi della formazione di Eusebio Di Francesco: «Il problema non è la difesa o l’attacco, è questione di atteggiamento: dobbiamo difendere tutti e attaccare tutti, la squadra non dipende da quattro difensori o da tre attaccanti». Infine, una battuta su Cristiano Ronaldo e il nuovo corso del Real Madrid: «Ronaldo è un campione, ma il Real è sempre il Real: ora gioca più come una squadra e giocatori come Bale potranno mettersi ancora di più in mostra, il talento di molti di loro verrà fuori».