Real Madrid-Roma, top e flop: Bale, Isco e Diaz schiacciano i giallorossi. Olsen si supera. Male Fazio! E la prima di Zaniolo…

Real Madrid-Roma 3-0: ecco i top e flop della sfida del Bernabeu, esordio in Champions League 2018-2019 per i giallorossi.

Real Madrid-Roma: i promossi

OLSEN – Primo tempo straordinario per il portiere della Roma che para l’impossibile prima del vantaggio del Real Madrid. Nella prima frazione di gioco, si ricordano tre grandi parate: quella al 37′ sul colpo di testa di Ramos, e quella del 39′ sul tiro di Isco. Nulla da fare sulla perfetta punizione di Isco che regala il vantaggio ai madrileni. Nel secondo tempo si ripete con la super parata su un tiro da fermo di Kroos al 73′, ma anche sul tiro ravvicinato di Ansensio al 79′.

ISCO – Partita decisamente perfetta dal punto di vista tecnico e tattico per il centrocampista del Real. Il Nazionale spagnolo si rende dapprima protagonista al 39′ con un tiro dalla distanza che impegna Olsen e poi è bravo a guadagnarsi un calcio di punizione dal limite che porterà al vantaggio sui giallorossi. Nel secondo tempo si fa vedere con ottime giocate e numeri da urlo.

BALE – Ottimo il primo tempo per l’attaccante del Real che già dai primi minuti di gioco si rende pericoloso con un perfetto inserimento tra i centrali della Roma. Nel secondo tempo si rende protagonista di uno tiro potentissimo che si staglia sulla traversa, ma soprattutto del gol del raddoppio al 13′ del secondo tempo.

MARIANO DIAZ – Entra al posto di Bale al 73′ e fa subito sfracelli nella difesa giallorossa. Al 76′ provoca il fallo che porta al giallo di Dzeko, mentre al 78′ salta cinque uomini e serve un’ottima palla per Asensio che per poco non va vicino al 3-0. Segnali questi che porteranno al suo splendido gol di interno a giro al limite dell’area di rigore.

Real Madrid-Roma: i bocciati

ZANIOLO – Tra i peggiori finisce anche il 19enne di Massa che, al suo esordio nella Roma di Di Francesco, non riesce a farsi vedere e resta perciò in ombra tra due fenomeni quali Kroos e Modric. Ha come attenuanete sicuramente l’inesperienza, ma per il talento azzurro dell’Under 21 ci si aspettava decisamente di più.

KOLAROV – Prova inconcludente per il difensore giallorosso. Grosse le difficoltà sulla fascia sinistra soprattutto a causa della velocità supersonica di Bale. Col passare del tempo cresce, ma la sua grande esperienza non riesce a venire fuori.

FAZIO – Si fa saltare continuamente su Bale e provoca diverse ripartenze da parte del Real Madrid: non riesce a fermare gli attaccanti delle merengues che riescono a superarlo con estrema facilità. Inoltre, all’inizio del secondo tempo, il difensore della Roma, su pressing di Marcelo combina un pasticcio e fa guadagnare un corner per i madrileni. Insomma, partita da dimenticare.