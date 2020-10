L’incredibile parziale con cui lo Shakhtar Donestk ha messo alle corde il Real Madrid è il peggior risultato all’intervallo nella storia delle gare casalinghe in Europa per gli spagnoli

Un Real Madrid da record, in negativo però. Il primo tempo della sfida di Champions League che ha visto gli ucraini dello Shakhtar Donetsk avanti di tre reti, entra di prepotenza nella storia madridista.

Mai, infatti, in una competizione europea gli ospiti delle Merengues si erano trovati in vantaggio di tre gol dopo 45 minuti. C’è riuscito il club arancionero grazie ai centri di Tete, Solomon e all’autogol di Varane. L’ultima volta in cui il Real Madrid aveva chiuso sotto 3-0 il primo in una sfida continentale risale invece al settembre 2005 quando il Lione di Carew, Juninho e Wiltord sorprese i Blancos.