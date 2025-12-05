Real Madrid, allarme in casa blancos! Alexander Arnold ha riscontrato un nuovo grande problema

Real Madrid in allarme: Alexander-Arnold si ferma, lo rivedremo solo nel 2026?

Il Real Madrid si trova nuovamente a fare i conti con un problema che in questa stagione sta diventando fin troppo ricorrente: gli infortuni. L’ultima tegola riguarda Trent Alexander-Arnold, uno dei colpi più attesi del mercato estivo, che ha riportato una lesione al retto femorale del quadricipite sinistro. Secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli, il difensore inglese si è infortunato durante l’ultima gara contro l’Athletic Bilbao, lasciando immediatamente il campo e destando grande preoccupazione nello staff medico blanco.

Le prime valutazioni parlano di uno stop lungo, con un ritorno in campo che potrebbe avvenire solo nel 2026. Uno scenario pesante per il Real Madrid, che aveva puntato molto sul talento di Alexander-Arnold per dare maggiore profondità e qualità alla fascia destra. L’inglese, da quando è arrivato a Madrid, ha avuto poche occasioni per mostrare il suo valore, complici alcuni problemi fisici e la necessità di adattarsi al calcio spagnolo. Questo nuovo infortunio rallenta ulteriormente un processo già di per sé delicato.

La dirigenza e lo staff tecnico non nascondono la loro preoccupazione. Il Real Madrid, infatti, sta già affrontando una stagione complessa sotto il profilo degli infortuni, soprattutto nel reparto difensivo. La contemporanea assenza di altri giocatori chiave costringe Ancelotti a ridisegnare assetti tattici e rotazioni, facendo affidamento su alternative interne e sui giovani della cantera.

Dal canto suo, Alexander-Arnold ha voluto mandare un messaggio ai tifosi madridisti, mostrando grande amarezza ma anche determinazione: il giocatore ha scritto di sentirsi “distrutto” per l’accaduto, ma ha promesso di tornare più forte e di lavorare ogni giorno per recuperare al meglio. Un segnale di attaccamento importante per il club, che lo considera un investimento di grande prospettiva.

Il Real Madrid ora dovrà dimostrare resilienza. Le prossime settimane saranno decisive per capire come la squadra reagirà a questa nuova emergenza, sia sotto il profilo del gioco sia nella gestione fisica del gruppo. L’obiettivo è mantenere competitività su tutti i fronti nonostante le difficoltà, in attesa che Alexander-Arnold possa finalmente rientrare e prendersi il ruolo che gli era stato disegnato in estate.

