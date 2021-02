Recupero Juve Napoli: c’è la data per lo svolgimento della partita. I dettagli

La Juventus potrebbe conoscere presto la data del recupero della gara di campionato contro il Napoli: ecco i dettagli

Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League: agli azzurri di Rino Gattuso non è bastato il successo per 2-1 tra le mura amiche del Maradona contro il Granada, dopo il 2-0 dell’andata a favore degli spagnoli.

Si apre dunque un grosso spiraglio per il recupero della gara contro la Juventus non disputata per le ben note vicende Covid lo scorso 4 ottobre: la possibile data del recupero è il 17 marzo.