Gattuso: «Chi ci rappresenta deve farsi rispettare. Inaccettabile quello che ha fatto il Granada»

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro il Granada. Le sue parole.

COSA È MANCATO – «Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi. Tre contro uno in area e abbiamo preso gol, poi non ricordo altre azioni. Bisogna essere rammaricati, anche con 10 giocatori nelle due partite abbiamo dimostrato di essere superiori. Chi ci rappresenta deve farci rispettare un po’ di più. A cosa mi riferisco? Agli arbitraggi. Perchè se una squadra italiana si permette di fare quello che ha fatto il Granada finiamo su tutti i giornali. Serve rispetto, non possono perdere tempo o giocare così poco. Se facessimo così verremmo massacrati su tutti i giornali mondiali. Oggi è stato troppo evidente».

MATCH – «Abbiamo rischiato qualcosina in più, ce la siamo giocata una contro uno in difesa. In questo momento bisogna recuperare energie, lavorare sull’entusiasmo e ritrovare il nostro gioco. Oggi abbiamo speso tanto. Fra due giorni abbiamo un’altra partita e bisogna continuare ad aspettare chi rientrerà. Quelli che recupereremo ci daranno una mano».

AMBIENTE – «Qua la gente deve rompere le scatole al sottoscritto. I giocatori vanno lasciati tranquilli, il primo responsabile sono io. I giocatori devono stare tranquilli perchè indossano una maglia pesante. Il lavoro quotidiano è importante per noi, sapete che da tanti mesi non si lavora più. Bisogna stare tranquilli e dare un qualcosina in più tutti quanti. Il primo che deve pagare sono io».

QUARTO POSTO – «Se ci credo? Se non ci deprimiamo sì. Ci sono 17 partite ancora, tanti punti a disposizione. Non dobbiamo deprimerci e diventare una squadra che sa quello che vuole. Ultimamente stiamo sbagliando tanto».

GHOULAM – «Rinforzo? Se gioca in questo modo sì. Oggi ci ha messo grandissima qualità, penso possa darci una mano. In questo momento abbiamo bisogno di tutti ma davvero di tutti. Ora ci mancano tanti giocatori, speriamo di recuperarli e poi poter fare altre scelte».

MERTENS – «L’ho visto meglio dell’ultima partita che ha fatto. Zoppica meno e l’ho visto bene, aveva a disposizione 10-15 minuti invece ha giocato mezz’ora e passa. Osimhen? Non dipende da noi se c’è domenica. Ha perso i sensi, ha avuto un trauma cranico c’è un protocollo a livello di federazione e non so se sarà a disposizione».