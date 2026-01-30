RedBird Milan, l’addio a Elliott è ora ufficiale: Cardinale completa il rifinanziamento. Il comunicato e tutti i dettagli

RedBird Milan, l’addio a Elliott è stato ufficializzato: Cardinale ha completato così il rifinanziamento. Il comunicato con tutti i dettagli

Una nuova era finanziaria inizia oggi a Casa Milan. RedBird Capital Partners ha annunciato ufficialmente il completamento di una manovra cruciale per il futuro del club: il rifinanziamento del debito. Questa operazione segna una tappa storica, sancendo l’uscita definitiva di Elliott Advisors dalla struttura creditizia della società rossonera. L’operazione ha permesso di estinguere totalmente il “vendor loan”, ovvero il prestito che il fondo della famiglia Singer aveva concesso a Gerry Cardinale al momento dell’acquisizione del club nel 2022. Al suo posto, entra in scena un nuovo partner istituzionale: Comvest Credit Partners. Questa mossa strategica garantisce al Milan una maggiore flessibilità economica e allinea la gestione del capitale agli obiettivi di lungo termine della proprietà americana.

Rivoluzione nel Board: escono Singer e Mitchell

Il cambio della struttura finanziaria ha un effetto domino immediato sui vertici societari. Non essendo più creditori del club, i rappresentanti di Elliott lasciano i loro incarichi. Come comunicato ufficialmente: «Gordon Singer e Dominic Mitchell lasceranno il Consiglio di Amministrazione di AC Milan». Si chiude così, anche formalmente, il ciclo di gestione diretta e indiretta del fondo che ha salvato il club nel 2018. Nonostante questi addii eccellenti, la continuità operativa a via Aldo Rossi è blindata: non sono previsti ulteriori scossoni nel management, confermando la fiducia nel gruppo di lavoro che ha riportato il “Diavolo” alla redditività.

Obiettivo: Stadio e supporto ad Allegri

Il patron Gerry Cardinale ha definito questo passaggio fondamentale per sbloccare i grandi progetti futuri. La priorità assoluta resta il dossier nuovo stadio a San Siro, un asset imprescindibile per competere con le big europee. La solidità finanziaria acquisita con l’ingresso di Comvest serve anche a rafforzare l’area sportiva. L’obiettivo è consegnare a Massimiliano Allegri una società sempre più forte, capace di operare sul mercato con tempismo e visione. Nel salutare, Gordon Singer ha espresso orgoglio per il percorso compiuto: dalle difficoltà finanziarie del passato fino alla conquista dello storico Scudetto, lasciando ora il Milan in mani solide e con un futuro ambizioso.